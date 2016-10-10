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VADA проведет допинг-тестирование на бое Поветкин - Стиверн

Елена Корсунская
Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Руководитель промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский сообщил, что Ассоциация по добровольному тестированию на допинг (VADA) проведет тестирование в рамках поединка между россиянином Александром Поветкиным и канадцем Бермейном Стиверном.

- Учитывая, что Александр входит в программу «Чистый бокс», тестирование будет проводить VADA, - сказал Рябинский ТАСС. 

Напомним, обладатель чемпионского пояса WBC в тяжелом весе американец Деонтей Уайлдер в июле победил соотечественника Криса Арреолу в четвертой добровольной защите титула. Уайлдер в этом бою получил перелом и порвал бицепс правой руки, после чего перенес две операции.

WBC объявил, что Уайлдер, вероятно, не сможет боксировать до 2017 года. Поветкин и Стиверн разыграют между собой звание временного чемпиона. Бой между Поветкиным и Стиверном может состояться 3 декабря в Москве.

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