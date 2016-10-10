Алексей Жамнов: Мы не увидели прогресса в игре «Спартака»

Генеральный менеджер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал изменения в тренерском штабе команды.

В понедельник «Спартак» объявил об отставке главного тренера Германа Титова и его ассистента Вячеслава Козлова. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Алексей Ярушкин, который ранее возглавлял «Химик». Одним из его ассистентов стал известный в прошлом защитник «Спартака» и сборной России воспитанник клуба Даниил Марков.

«К сожалению, в последних матчах мы не увидели прогресса в игре команды, не увидели, за счет чего содержание игры может измениться в лучшую сторону. Поэтому было принято решение расстаться с Германом Титовым и одним из его помощников Вячеславом Козловым. Этот шаг на данном этапе был необходим. Мы благодарны Герману и Вячеславу за работу, они напряженно трудились и полностью отдавались своей работе.

Алексея Ярушкина давно знаем, он не первый день трудится в системе нашего клуба, в прошлом сезоне получил хороший опыт в СКА, в одной из сильнейших команд КХЛ. Пока он будет находиться в статусе исполняющего обязанности главного тренера. В настоящее время мы ведем переговоры с одним из специалистов. Если они завершатся успешно, он может быть назначен главным тренером, а Ярушкин продолжит работу в «Спартаке» в роли одного из ассистентов», – приводит слова Жамнова официальный сайт «Спартака».

Добавим, что в 17 матчах регулярного чемпионата «Спартак» набрал 22 очка и занимает 11-е место в Западной конференции.