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Мартин О’Нил: Ирландия сыграла с Молдавией очень-очень хорошо

Антон Липкин
Антон Липкин
Источник:  «Молдавский футбол»Комментарии

Главный тренер сборной Ирландии Мартин О’Нил подвел итоги матча отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с Молдавией (3:1) на стадионе «Зимбру» в Кишиневе.

«Здорово завершить игру с тремя очками, ведь мы сыграли очень-очень хорошо. Шейн рано забил свой гол, и это отодвинуло нас назад. Мы ведь могли забить еще два-три гола перед тем, как неожиданно пропустили. Внезапно на перерыв мы ушли при равном счете, хотя должны были выигрывать.

Пришлось, конечно, выйти после перерыва и снова все повторить. Мы продавили соперника и выиграли, добившись победы в конце матча», – приводит «Молдавский футбол» слова О’Нила.

Напомним, на второй минуте матча Шейн Лонг забил первый гол в ворота хозяев, а после перерыва дубль сделал полузащитник «Вест Бромвича» Джеймс Макклейн. Единственный гол Молдавии на 45-й минуте на счету Игоря Бугаева.

Ирландия набрала семь очков и вместе с Сербией лидирует в группе D.

Матч

Молдавия - Ирландия - 1:3 (1:1)

Голы

Лонг 2 (0:1). Бугаев 45 (1:1). Маклин 69 (1:2). Маклин 76 (1:3).

Состав

Молдавия: Каланча, Посмак, Армаш (Головатенко, 36), Бордиян, Болохан, Андроник Г. (Сидоренко, 83), Дедов, Гацкан, Засавицкий (Чеботару, 61), Кожокарь, Бугаев

Ирландия: Рэндольф, Уорд, Даффи, Кларк, Коулмэн, Маклин, МакКарти (Мейлер, 80), Уилан, Хулэхэн (О'Кейн, 86), Лонг (О'Дауда, 63), Уолтерс

Предупреждения:

Кожокарь, 80; Бугаев, 88; Гацкан, 90 - Коулмэн, 49; Уолтерс, 90

Судья:

Якоб Кехлет (Дания)

Место и дата

09 октября 21:45, Зимбру, Онлайн-трансляция

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