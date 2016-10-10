Мартин О’Нил: Ирландия сыграла с Молдавией очень-очень хорошо
Главный тренер
сборной Ирландии Мартин О’Нил подвел итоги матча отборочного турнира чемпионата
мира 2018 года с Молдавией (3:1) на стадионе «Зимбру» в Кишиневе.
«Здорово завершить игру с тремя очками, ведь мы сыграли очень-очень хорошо. Шейн рано забил свой гол, и это отодвинуло нас назад. Мы ведь могли забить еще два-три гола перед тем, как неожиданно пропустили. Внезапно на перерыв мы ушли при равном счете, хотя должны были выигрывать.
Пришлось, конечно, выйти после перерыва и снова все повторить. Мы продавили соперника и выиграли, добившись победы в конце матча», – приводит «Молдавский футбол» слова О’Нила.
Напомним, на второй минуте матча Шейн Лонг забил первый гол в ворота хозяев, а после перерыва дубль сделал полузащитник «Вест Бромвича» Джеймс Макклейн. Единственный гол Молдавии на 45-й минуте на счету Игоря Бугаева.
Ирландия набрала семь очков и вместе с Сербией лидирует в группе D.
Матч
Молдавия - Ирландия - 1:3 (1:1)
Голы
Лонг 2 (0:1). Бугаев 45 (1:1). Маклин 69 (1:2). Маклин 76 (1:3).
Состав
Молдавия: Каланча, Посмак, Армаш (Головатенко, 36), Бордиян, Болохан, Андроник Г. (Сидоренко, 83), Дедов, Гацкан, Засавицкий (Чеботару, 61), Кожокарь, Бугаев
Ирландия: Рэндольф, Уорд, Даффи, Кларк, Коулмэн, Маклин, МакКарти (Мейлер, 80), Уилан, Хулэхэн (О'Кейн, 86), Лонг (О'Дауда, 63), Уолтерс
Предупреждения:
Кожокарь, 80; Бугаев, 88; Гацкан, 90 - Коулмэн, 49; Уолтерс, 90
Судья:
Якоб Кехлет (Дания)
Место и дата
09 октября 21:45, Зимбру, Онлайн-трансляция