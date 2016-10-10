Мартин О’Нил: Ирландия сыграла с Молдавией очень-очень хорошо

Главный тренер сборной Ирландии Мартин О’Нил подвел итоги матча отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с Молдавией (3:1) на стадионе «Зимбру» в Кишиневе.

«Здорово завершить игру с тремя очками, ведь мы сыграли очень-очень хорошо. Шейн рано забил свой гол, и это отодвинуло нас назад. Мы ведь могли забить еще два-три гола перед тем, как неожиданно пропустили. Внезапно на перерыв мы ушли при равном счете, хотя должны были выигрывать.

Пришлось, конечно, выйти после перерыва и снова все повторить. Мы продавили соперника и выиграли, добившись победы в конце матча», – приводит «Молдавский футбол» слова О’Нила.

Напомним, на второй минуте матча Шейн Лонг забил первый гол в ворота хозяев, а после перерыва дубль сделал полузащитник «Вест Бромвича» Джеймс Макклейн. Единственный гол Молдавии на 45-й минуте на счету Игоря Бугаева.

Ирландия набрала семь очков и вместе с Сербией лидирует в группе D.