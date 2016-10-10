Сергей Карякин: У меня тоже есть инстинкт убийцы. Но, в отличие от Карлсена, только в шахматах

Российский гроссмейстер Сергей Карякин поделился ожиданиями от матча с Магнусом Карлсеном за мировую шахматную корону.

- Карлсен известен своим инстинктом убийцы. Готовы этого киллера повязать?

- Зачем? У меня ведь тоже он есть. У меня инстинкт убийцы есть только в шахматах, а у него – по жизни. Он так себя ведет, что хочет выигрывать во всех видах спорта, в которые играет – в футбол, в карты, во что угодно. Когда проигрывает – он бесится. С моей точки зрения, у меня более оптимальный формат инстинкта убийцы, чем у него, потому что я стараюсь побеждать там, где это важно, а он – где важно и неважно.

- Хорошая психология у вас перед отбытием в США. А на чем она базируется? На «я ничего не теряю»?

- Нет, я не могу лукавить и говорить так, мне очень важен результат матча. Я хочу выиграть и вернуть корону в Россию. Не зря мы столько работали с моими спонсорами и тренерским штабом. Естественно, я попытаюсь победить, но с психологической точки зрения ему сложнее защищать свой титул.

Все ждут от него победы, а она может не прийти так легко. Карлсену придется очень сильно напрягаться во время матча, и мы посмотрим, в какой он будет форме. Если же я буду в хорошей форме, то у меня есть все шансы на успех, - рассказал Карякин.

Матч Карлсен - Карякин пройдет в Нью-Йорке с 11 по 30 ноября. Гроссмейстеры сыграют 12 партий с классическим контролем времени, а в случае ничейного результата будет назначен тай-брейк.