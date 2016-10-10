Этот день в истории. Александру Бубнову - 61!

10 октября празднует день рождения защитник сборной СССР Александр Бубнов.

Сегодня ему исполнился 61 год. Бубнов известен по выступлениям за «Спартак» и «Динамо».

В составе московских клубов Бубнов трижды выигрывал чемпионат СССР, один раз побеждал в Кубке и Суперкубке страны. Четыре раза защитник попадал в список 33-х лучших футболистов страны (1977, 1978, 1984, 1985).

За сборную СССР Бубнов выступал с 1977 по 1987 годы, провел за национальную команду 34 матча и забил один мяч. С 1991 года начал тренерскую карьеру. Бубнов успел поработать в клубах «Динамо-Газовик», «Славия», «Икар», «Фабус». В киевском «Динамо» занимал должность тренера - селекционера.

Завершив тренерскую деятельность, Александр Бубнов занялся футбольной аналитикой и экспертизой. В 2014 году написал книгу «Спартак: 7 лет строгого режима».