Сборная России превзошла Коста-Рику по точности передач и удачным обводкам
Вчера в товарищеском матче сборная России уступила Коста-Рике – 3:4.
По данным InStat, сборная России больше владела мячом – 52% времени против 48%, сделала больше передач – 490 (точность – 84%) против 424 (81%), выиграла больше единоборств – 110 против 101. Команды нанесли по воротам по 9 ударов, россияне были точнее – 7 в створ против 6. Равенство и по обводкам – по 18. В качестве дриблинга хозяева также были лучше – 72% против 67%. Коста-Рика превзошла сборную России в удачных отборах мяча – 20 против 11 и совершила больше фолов – 16 против 10.
Кто что показал. ТТД игроков сборной России в матче с Коста-Рикой
Матч
Россия - Коста-Рика - 3:4 (1:3)
Голы
Азофейфа 23 (0:1). Руис Б. 29 (0:2). Самедов 31 (1:2). Березуцкий 45 (1:3 - автогол). Дзюба 48 (2:3). Дзюба 61 (3:3). Кэмпбелл 90 (3:4 - пен.).
Состав
Россия: Джанаев, Смольников, Петров, Березуцкий, Кутепов, Газинский, Самедов (Оздоев, 88), Ерохин (Жирков, 82), Зобнин, Шатов (Полоз, 56), Дзюба (Канунников, 89)
Коста-Рика: Навас, Сальватьерра, Матаррита (Овьедо, 74), Гонсалес, Кальво, Акоста (Уастон, 69), Венегас, Борхес (Гузман, 78), Азофейфа (Техеда, 65), Уренья (Уоллес, 69), Руис Б. (Кэмпбелл, 70)
Предупреждения:
Смольников, 85 - Венегас, 45; Кэмпбелл, 77
Судья:
Равшан Ирматов (Узбекистан)
Место и дата
09 октября 16:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция