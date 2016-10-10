Ирина Моличева дисквалифицирована на 2 года за применение допинга
Дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА принял решение о дисквалификации велогонщицы Ирины Моличевой на два года за нарушение антидопинговых правил.
Срок дисквалификации 27-летней спортсменки будет отсчитываться с 25 августа 2015 года.
В 2015 году Ирина Моличева завоевала серебро чемпионата России в командной гонке преследования. В 2014 году она стала серебряным призером чемпионата Европы в той же дисциплине.
- В ее допинг-пробе на чемпионате России был обнаружен псевдоэфедрин.
Спортсменка сказала, что он попал в ее организм с загрязненной
биодобавкой, это было принято во внимание, и поэтому срок
дисквалификации составил два года, - цитирует представителя пресс-службы Федерации велосипедного спорта России агентство «Р-Спорт».
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