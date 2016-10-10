Ирина Моличева дисквалифицирована на 2 года за применение допинга

Дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА принял решение о дисквалификации велогонщицы Ирины Моличевой на два года за нарушение антидопинговых правил.

Срок дисквалификации 27-летней спортсменки будет отсчитываться с 25 августа 2015 года.



В 2015 году Ирина Моличева завоевала серебро чемпионата России в командной гонке преследования. В 2014 году она стала серебряным призером чемпионата Европы в той же дисциплине.

- В ее допинг-пробе на чемпионате России был обнаружен псевдоэфедрин. Спортсменка сказала, что он попал в ее организм с загрязненной биодобавкой, это было принято во внимание, и поэтому срок дисквалификации составил два года, - цитирует представителя пресс-службы Федерации велосипедного спорта России агентство «Р-Спорт».

