Игорь Добровольский: Претензии предъявить некому, но опять поражение

Главный тренер сборной Молдавии Игорь Добровольский объяснил причины поражения от Ирландии (1:3) в матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года на стадионе «Зимбру» в Кишиневе.

«Трудно говорить после таких игр. Вроде и претензии предъявить некому, а с другой стороны – опять результат. В некоторой мере вернулась старая болезнь: как только мы оказываемся в своей штрафной площади – начинаются проблемы. Отсюда и результат.

В любом случае, есть и положительные сдвиги. Когда-нибудь, наверное, придем к тому, что надо играть первым номером. По крайней мере, стремиться», – приводит «Молдавский футбол» слова Добровольского.

Напомним, на последней минуте первого тайма форвард Бугаев сравнял счет, но после перерыва полузащитник «Вест Бромвича» Джеймс Макклейн сделал дубль и принес Ирландии победу.

Сборная Молдавии потерпела третье поражение в отборочном турнире и занимает последнее место в группе D. Ранее команда проиграла в гостях Уэльсу (0:4) и дома Сербии (0:3).