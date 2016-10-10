Игорь Добровольский: Претензии предъявить некому, но опять поражение
Главный тренер
сборной Молдавии Игорь Добровольский объяснил причины поражения от Ирландии
(1:3) в матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года на стадионе «Зимбру»
в Кишиневе.
«Трудно говорить после таких игр. Вроде и претензии предъявить некому, а с другой стороны – опять результат. В некоторой мере вернулась старая болезнь: как только мы оказываемся в своей штрафной площади – начинаются проблемы. Отсюда и результат.
В любом случае, есть и положительные сдвиги. Когда-нибудь, наверное, придем к тому, что надо играть первым номером. По крайней мере, стремиться», – приводит «Молдавский футбол» слова Добровольского.
Напомним, на последней минуте первого тайма форвард Бугаев сравнял счет, но после перерыва полузащитник «Вест Бромвича» Джеймс Макклейн сделал дубль и принес Ирландии победу.
Сборная Молдавии потерпела третье поражение в отборочном турнире и занимает последнее место в группе D. Ранее команда проиграла в гостях Уэльсу (0:4) и дома Сербии (0:3).
Матч
Молдавия - Ирландия - 1:3 (1:1)
Голы
Лонг 2 (0:1). Бугаев 45 (1:1). Маклин 69 (1:2). Маклин 76 (1:3).
Состав
Молдавия: Каланча, Посмак, Армаш (Головатенко, 36), Бордиян, Болохан, Андроник Г. (Сидоренко, 83), Дедов, Гацкан, Засавицкий (Чеботару, 61), Кожокарь, Бугаев
Ирландия: Рэндольф, Уорд, Даффи, Кларк, Коулмэн, Маклин, МакКарти (Мейлер, 80), Уилан, Хулэхэн (О'Кейн, 86), Лонг (О'Дауда, 63), Уолтерс
Предупреждения:
Кожокарь, 80; Бугаев, 88; Гацкан, 90 - Коулмэн, 49; Уолтерс, 90
Судья:
Якоб Кехлет (Дания)
Место и дата
09 октября 21:45, Зимбру, Онлайн-трансляция