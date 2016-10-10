Россия – Коста-Рика. Дзюба чаще всех вступал в единоборства
Вчера в товарищеском матче сборная России уступила Коста-Рике – 3:4.
По данным InStat, самым бьющим игроков матча стал Уренья – 3 удара (1 в створ). Наибольшее количество передач сделал Газинский – 69 (точность – 94%). Он же был самым активным в дриблинге – 5 обводок (4 удачных). Больше всех острых передач выполнил Борхес – 3 (точность – 33%). В единоборства чаще всех вступал Дзюба – 32 (выиграл – 31%). Наибольшее количество удачных отборов совершили Асофейфа и Кэмпбелл. Самыми грубыми игроками матча стали Смольников, Матаррита и Сальватьерра – по 4 фола.
Кто что показал. ТТД игроков сборной России в матче с Коста-Рикой
Матч
Россия - Коста-Рика - 3:4 (1:3)
Голы
Азофейфа 23 (0:1). Руис Б. 29 (0:2). Самедов 31 (1:2). Березуцкий 45 (1:3 - автогол). Дзюба 48 (2:3). Дзюба 61 (3:3). Кэмпбелл 90 (3:4 - пен.).
Состав
Россия: Джанаев, Смольников, Петров, Березуцкий, Кутепов, Газинский, Самедов (Оздоев, 88), Ерохин (Жирков, 82), Зобнин, Шатов (Полоз, 56), Дзюба (Канунников, 89)
Коста-Рика: Навас, Сальватьерра, Матаррита (Овьедо, 74), Гонсалес, Кальво, Акоста (Уастон, 69), Венегас, Борхес (Гузман, 78), Азофейфа (Техеда, 65), Уренья (Уоллес, 69), Руис Б. (Кэмпбелл, 70)
Предупреждения:
Смольников, 85 - Венегас, 45; Кэмпбелл, 77
Судья:
Равшан Ирматов (Узбекистан)
Место и дата
09 октября 16:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция