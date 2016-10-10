Александр Мостовой: Россияне пропустили 4 мяча от команды среднего класса. У нашей сборной - невысокий уровень
Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал поражение сборной России от команды Коста-Рики (3:4).
- Я был на стадионе во время матча. Отталкиваться нужно от того, что мы
пропустили четыре мяча от команды среднего класса. Можно рассказывать,
что Коста-Рика участвовала в чемпионате мира, что у нее вратарь из
«Реала», но это все отговорки. Не помню, чтобы она кого-то обыгрывала,
забив четыре мяча, европейские команды точно никогда.
У сборной России непростая ситуация — можно отдыхать и полтора года экспериментировать, но реальных соперников и борьбы не будет. Наша команда не виновата, что она хозяйка чемпионата. Но нельзя пропускать так много мячей. Такой шикарный стадион, открытие, полные трибуны, а команда проигрывает 3:4. У сборной России невысокий уровень, что мы увидели в матче с Коста-Рикой, а до этого на чемпионате Европы. Класс наших футболистов оставляет желать лучшего, - рассказал Мостовой.
Напомним, товарищеский матч Россия - Коста-Рика состоялся 9 октября на новом домашнем стадионе «Краснодара». Дублем в составе россиян отметился форвард «Зенита» Артем Дзюба.
Это был третий по счету матч сборной России по руководством Станислава Черчесова.
Матч
Россия - Коста-Рика - 3:4 (1:3)
Голы
Азофейфа 23 (0:1). Руис Б. 29 (0:2). Самедов 31 (1:2). Березуцкий 45 (1:3 - автогол). Дзюба 48 (2:3). Дзюба 61 (3:3). Кэмпбелл 90 (3:4 - пен.).
Состав
Россия: Джанаев, Смольников, Петров, Березуцкий, Кутепов, Газинский, Самедов (Оздоев, 88), Ерохин (Жирков, 82), Зобнин, Шатов (Полоз, 56), Дзюба (Канунников, 89)
Коста-Рика: Навас, Сальватьерра, Матаррита (Овьедо, 74), Гонсалес, Кальво, Акоста (Уастон, 69), Венегас, Борхес (Гузман, 78), Азофейфа (Техеда, 65), Уренья (Уоллес, 69), Руис Б. (Кэмпбелл, 70)
Предупреждения:
Смольников, 85 - Венегас, 45; Кэмпбелл, 77
Судья:
Равшан Ирматов (Узбекистан)
Место и дата
09 октября 16:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция