Пловец Лохте обручился со звездой Playboу
Шестикратный олимпийский чемпион американский пловец Райан Лохте обручился со звездой Playboy Кайлой Рей Рид.
Спортсмен выложил в Instagram фото невесты с кольцом на пальце.
«Воспоминания навсегда», - написал Лохте под фотографией.
«У меня нет слов. Это прекрасно. Я так тебя люблю», - написала Рид в соцсети.
Напомним, что Лохте дисквалифицирован на десять месяцев за поведение на заправочной станции в Рио-де-Жанейро после Игр-2016. Во время Олимпиады, 19 августа, стало известно, что четверо пловцов олимпийской сборной США (Гуннар Бенц, Джек Конгер, Джеймс Фейген и Райан Лохте) были ограблены. Как выяснилось позже, они придумали историю с ограблением, потому что, находясь в нетрезвом состоянии, устроили дебош на автозаправке. Камеры наблюдения подтвердили эту информацию.
На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро Лохте завоевал золотую медаль в эстафете 4х200 вольным стилем.