Пловец Лохте обручился со звездой Playboу

Шестикратный олимпийский чемпион американский пловец Райан Лохте обручился со звездой Playboy Кайлой Рей Рид.

Спортсмен выложил в Instagram фото невесты с кольцом на пальце.

«Воспоминания навсегда», - написал Лохте под фотографией.

Memories forever!!! #thelochtes #LA Фото опубликовано Ryanlochte (@ryanlochte) Окт 9 2016 в 7:17 PDT

«У меня нет слов. Это прекрасно. Я так тебя люблю», - написала Рид в соцсети.

Speechless. Absolutely beautiful. So in love with YOU. ❤️ Фото опубликовано KAYLA RAE REID (@kaylaraereid) Окт 9 2016 в 7:17 PDT

Напомним, что Лохте дисквалифицирован на десять месяцев за поведение на заправочной станции в Рио-де-Жанейро после Игр-2016. Во время Олимпиады, 19 августа, стало известно, что четверо пловцов олимпийской сборной США (Гуннар Бенц, Джек Конгер, Джеймс Фейген и Райан Лохте) были ограблены. Как выяснилось позже, они придумали историю с ограблением, потому что, находясь в нетрезвом состоянии, устроили дебош на автозаправке. Камеры наблюдения подтвердили эту информацию.

На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро Лохте завоевал золотую медаль в эстафете 4х200 вольным стилем.