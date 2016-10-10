Марко Верратти: Игра с Македонией перевернулась по моей вине

Полузащитник сборной Италии Марко Верратти после матча отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с Македонией (3:2) признал свою вину в эпизоде с первым пропущенным голом.

Ошибка Верратти в передаче на 57-й минуте привела к голу Илии Нестеровски, который сделал счет 1:1, а через две минуты Македония забила второй мяч в ворота Джанлуиджи Буффона.

«Нам было трудно, и это произошло по моей вине. Мы контролировали игру до моей ошибки. Македония получила уверенность, а мы выпали из игры на десять минут.

Но потом мы снова доказали, что у нас отличная команда. К сожалению, один эпизод может перевернуть игру, что и произошло после моей ошибки. Я беру ответственность за это.

Я доволен итоговым результатом и постараюсь больше не делать таких ошибок», – приводит Football Italia слова Верратти.

Напомним, победу Италии принес дубль форварда Чиро Иммобиле, который забил победный гол в добавленное ко второму тайму время.

После трех матчей Италия набрала семь очков и делит с Испанией первое место в группе G.