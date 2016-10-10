Марко Верратти: Игра с Македонией перевернулась по моей вине
Полузащитник сборной
Италии Марко Верратти после матча отборочного турнира чемпионата мира 2018 года
с Македонией (3:2) признал свою вину в эпизоде с первым пропущенным голом.
Ошибка Верратти в передаче на 57-й минуте привела к голу Илии Нестеровски, который сделал счет 1:1, а через две минуты Македония забила второй мяч в ворота Джанлуиджи Буффона.
«Нам было трудно, и это произошло по моей вине. Мы контролировали игру до моей ошибки. Македония получила уверенность, а мы выпали из игры на десять минут.
Но потом мы снова доказали, что у нас отличная команда. К сожалению, один эпизод может перевернуть игру, что и произошло после моей ошибки. Я беру ответственность за это.
Я доволен итоговым результатом и постараюсь больше не делать таких ошибок», – приводит Football Italia слова Верратти.
Напомним, победу Италии принес дубль форварда Чиро Иммобиле, который забил победный гол в добавленное ко второму тайму время.
После трех матчей Италия набрала семь очков и делит с Испанией первое место в группе G.
Матч
Македония - Италия - 2:3 (0:1)
Голы
Белотти 24 (0:1). Несторовски 57 (1:1). Хасани 59 (2:1). Иммобиле 75 (2:2). Иммобиле 90 (2:3).
Состав
Македония: Богатинов, Шиков, Алиоски, Ристевски, Ристовски, Мойсов, Жута (Ибраими Б., 46), Спировски, Несторовски (Петровик, 68), Пандев, Хасани (Трайчевски, 83)
Италия: Буффон, Романьоли, Де Шильо, Бонуччи, Бардзальи, Верратти, Бернардески (Сансоне, 64), Кандрева, Бонавентура (Пароло, 64), Белотти (Эдер, 84), Иммобиле
Предупреждения:
Алиоски, 40; Спировски, 53; Ибраими Б., 67; Петровик, 90 - Пароло, 70
Судья:
Данни Маккели (Голландия)
Место и дата
09 октября 21:45, Филипп Второй, Онлайн-трансляция