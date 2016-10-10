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Алексей Жамнов: Мы приняли решение разорвать контракт с Титовым

Владислав Домрачев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Сегодня утром главный тренер «Спартака» Герман Титов подал в отставку. Исполнять обязанности наставника красно-белых будет Алексей Ярушкин.

- Мы приняли решение разорвать контракт с Титовым, потому что нас не устраивали последние результаты команды, она проигрывала, - рассказал генеральный менеджер ХК «Спартак» Алексей Жамнов. – Считаю, что «Спартак» мог выступить лучше.

- Ярушкин – фигура временная?
- Почему? Все зависит от него.

Вместе с Титовым ушел из «Спартака» старший тренер команды Вячеслав Козлов. Помогать Ярушкину будут Виктор Игнатьев и Даниил Марков, выпускник спартаковской школы.

Напомним, Ярушкин несколько лет назад возглавлял «Витязь», а в прошлом сезоне входил в тренерский штаб СКА. Бронзовый призер Олимпиады-2002 Марков дебютирует на тренерском поприще.

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