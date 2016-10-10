Родолфо: Фернандес - очень большая потеря для сборной Бразилии

Бразильский защитник «Терека» Родолфо заявил, что ему уже поздно задумываться о смене гражданства.

- Я думаю, мне уже поздно об этом думать. Если бы это и могло произойти, то в то время, когда я играл за «Локомотив». То есть восемь лет назад это было бы реально. А сейчас мне уже почти 34 года, и я думаю, в этом уже нет никакого смысла.

- Как думаете, Бразилия когда-нибудь пожалеет о том, что потеряла Фернандеса, который совсем скоро сможет дебютировать за сборную России?

- Уверен, что Марио - очень большая потеря для бразильской сборной. Во-первых, он еще молод, а во-вторых, я считаю, что на данный момент он является одним из лучших правых защитников, - цитируют Родолфо «Известия».

Фернандес, получив паспорт РФ, был вызван на сентябрьский учебно-тренировочный сбор национальной команды, однако, из-за полученной травмы не сумел принять участие в товарищеских матчах с командами Турции и Ганы.

