Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagram
Хоккей  Металлург- : -Автомобилист
Хоккей  Локомотив- : -Слован
Футбол  Голландия- : -Франция
Хоккей  СКА- : -Динамо Минск
Хоккей  Динамо Москва- : -Медвешчак
Футбол  Швеция- : -Болгария
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Родолфо: Фернандес - очень большая потеря для сборной Бразилии

Елена Корсунская
Источник:  «Известия»Комментарии

Бразильский защитник «Терека» Родолфо заявил, что ему уже поздно задумываться о смене гражданства.

- Я думаю, мне уже поздно об этом думать. Если бы это и могло произойти, то в то время, когда я играл за «Локомотив». То есть восемь лет назад это было бы реально. А сейчас мне уже почти 34 года, и я думаю, в этом уже нет никакого смысла.

- Как думаете, Бразилия когда-нибудь пожалеет о том, что потеряла Фернандеса, который совсем скоро сможет дебютировать за сборную России?

- Уверен, что Марио - очень большая потеря для бразильской сборной. Во-первых, он еще молод, а во-вторых, я считаю, что на данный момент он является одним из лучших правых защитников, - цитируют Родолфо «Известия».

Фернандес, получив паспорт РФ, был вызван на сентябрьский учебно-тренировочный сбор национальной команды, однако, из-за полученной травмы не сумел принять участие в товарищеских матчах с командами Турции и Ганы. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Александр Мостовой: Россияне пропустили 4 мяча от команды среднего класса. У нашей сборной - невысокий уровеньБывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал поражение сборной России от команды Коста-Рики (3:4).Россия – Коста-Рика. Дзюба чаще всех вступал в единоборстваВчера в товарищеском матче сборная России уступила Коста-Рике – 3:4.Сборная России превзошла Коста-Рику по точности передач и удачным обводкамВчера в товарищеском матче сборная России уступила Коста-Рике – 3:4.Этот день в истории. Александру Бубнову - 61!Сегодня празднует день рождения защитник сборной СССР и московского «Спартака» Александр Бубнов.Кто что показал. ТТД игроков сборной России в матче с Коста-РикойКто что показал. ТТД игроков сборной России в матче с Коста-РикойSovsport.ru представляет статистический разбор матча Россия – Коста-Рика.Игорь Чугайнов: Кутепов не подходит сборной РоссииБывший защитник сборной России Игорь Чугайнов считает, что футболист «Спартака» Илья Кутепов не соответствует уровню национальной команды.Александр Бубнов: В матче с Коста-Рикой понравились Ерохин, Самедов и ДзюбаФутбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал игру сборной России в товарищеском матче с Коста-Рикой.Игорь Семшов: Прогресс в игре сборной России естьЭкс-полузащитник сборной России Игорь Семшов поделился впечатлениями от игры сборной России в контрольном матче с Коста-Рикой (3:4).Гаджи Гаджиев: Продадим Селихова только за хорошую компенсациюГлавный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев сообщил, на каких условиях клуб готов продать вратаря Александра Селихова.«Пас вратарю – наша болезнь! Черчесов намерен лечить». Включение Геннадия Орлова«Пас вратарю – наша болезнь! Черчесов намерен лечить». Включение Геннадия ОрловаКомментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов по итогам матча сборной России – об английском голе Дзюбы и разговоре с Черчесовым про передачи назад.«Эта команда может вылезать из сложных ситуаций». Евгений Ловчев о сборной«Эта команда может вылезать из сложных ситуаций». Евгений Ловчев о сборнойОбозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев подводит первые итоги после матча сборной России.Роналду и его агент поддержали Риксена в борьбе с болезньюНападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду вместе со своим агентом Жорже Мендешом поддержал экс-игрока «Зенита» Фернандо Риксена, которому в 2013 году поставили диагноз боковой амиотрофический склероз (ALS).«Спартак» и «Зенит» поборются за СелиховаГолкипер «Амкара» Александр Селихов может покинуть команду в ближайшее трансферное окно. Об этом сообщают «Известия».День в истории. Гараю – 3010 октября исполняется 30 лет защитнику «Валенсии» и сборной Аргентины Эсекиэлю Гараю.Владислав Радимов: Лучшим игроком в составе сборной России был Дзюба, добрых слов заслуживает и СамедовГлавный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился мнением о лучшем игроке в составе сборной России, которая накануне уступила в товарищеском матче команде Коста-Рики (3:4).Валерий Масалитин: Еременко? Не может быть, чтобы сборная Финляндии или ЦСКА сидели на допингеЭкс-нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин высказался о ситуации полузащитника столичной команды Романа Еременко.Валерий Газзаев: Не вижу ничего положительного в игре сборной РоссииБывший тренер сборной России Валерий Газзаев поделился впечатлениями после товарищеского матча команды со сборной Коста-Рики. Напомним, что россияне уступили со счетом 3:4.Роман Зобнин: Очень обидно, что такую игру вытащили, а в конце пропустилиПолузащитник сборной России Роман Зобнин поделился впечатлениями после товарищеского матча со сборной Коста-Рики. Напомним, что его команда уступила со счетом 3:4.Артем Дзюба: Два футболиста стоят и привозят пенальти на ровном местеФорвард сборной России Артем Дзюба прокомментировал пропущенные голы в товарищеском матче с Коста-Рикой.Дмитрий Хохлов: От матча Россия – Коста-Рика осталось двоякое впечатлениеБывший полузащитник ПСВ и сборной России Дмитрий Хохлов поделился впечатлениями от товарищеской игры между сборными России и Коста-Рики.

Бразилия
Бразилиякалендарьстатистика
Россия
Россиякалендарьстатистика
Терек
Тереккалендарьстатистика
Марио Фернандес
Марио Фернандесвсе новости
Родолфо
Родолфовсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение