Александр Тихонов: Стадион на Камчатке разбирают, оборудование развозят и распродают, биатлон закончился

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов разочарован демонтажем трибун биатлонного комплекса имени Виталия Фатьянова на Камчатке.

«Те новости, которые приходят в последние дни с Камчатки, без преувеличения разрывают мне сердце. Сколько сил, сколько энергии и средств было вложено в строительство на переднем краю нашей родины достойного биатлонного стадиона.

Какой праздник спорта приходил на Камчатку с 2009 по 2012 годы! Какие звезды биатлона слетались в край вулканов и гейзеров эти четыре года!...И вот стадион разбирают, оборудование развозят и распродают, биатлон закончился…

Ответственность за то, что у народа отбирают единственную отдушину, лежит на местных властях. Люди говорили: «У нас остались только два праздника - Новый год и биатлон». Его на Камчатке ждали целый год, как дня рождения и Нового года. Я сам чувствовал себя частью этого праздника, стоял по несколько часов под самолетами, промокший, забирая багаж биатлонистов. Ни один человек из администрации губернатора нам не помогал. Исключением был лишь заключительный банкет, который они сподобились организовать.

Теперь на Камчатке нет биатлонного комплекса, нет школы олимпийского резерва, а вся возмущённая спортивная общественность готова написать открытое письмо на имя президента России», - написал Тихонов на своем официальном сайте.

