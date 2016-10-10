Федор Канарейкин: «Спартак» в матче с нами будет уже совсем другой командой

Главный тренер «Авангарда» Федор Канарейкин высказался о предстоящем поединке со «Спартаком».

- Жду очень сложного поединка, - сказал Федор Канарейкин. Красно-белые неудачно сыграли во время выезда на Дальний восток. И наверняка теперь захотят реабилитироватьс я перед своими болельщиками в поединке с нами. Понимаю, что в домашних стенах это будет совсем другая команда.

- Тренер у «Спартака» в матче с «Авангардом» тоже будет уже другой.

- Об это я не думаю. Понятно, что наша тренерская доля напрямую зависит от результата. Но мы смотрим в свою сторону. Для меня сейчас главное – удержать свою игру. Ту, что получилась в матче с ЦСКА. Очень понравилось, что мы в третьем периоде смогли добавить. Функционально выглядели очень хорошо.

Напомним, что «Спартак» встретится с «Авангардом» завтра в Москве. Сегодня красно-белые объявили об отставке главного тренера команды Германа Титова. Обязанности наставника «Спартака» сейчас выполняет Алексей Ярушкин.