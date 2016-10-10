Джанлуджи Буффон: Мы делаем ошибки, из-за чего легкие матчи превращаются в сложные

Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Буффон прокомментировал матч отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с Македонией (3:2) на стадионе «Филипп II» в Скопье.

«Игра получилась очень странной. Мы повели в счете, но не смогли контролировать ситуацию, позволяя сопернику создавать голевые моменты, чего обычно с нами не происходит.

Кроме счета можно отметить то, что мы всегда играем с душой и сердцем, что порой выливается в результат, который мы даже не заслуживаем.

Вентура старается помочь нам, объясняя свое видение футбола. Иногда мы делаем ошибки, и это приводит к тому, что матчи, которые кажутся легкими на бумаге, получаются сложными.

Теперь у нас семь очков после трех матчей. С этим результатом будем двигаться дальше», – приводит Football Italia слова Буффона.

Напомним, первый тайм Италия выиграла со счетом 1:0, но после перерыва пропустила два гола за две минуты. Победу гостям принес форвард Чиро Иммобиле, оформивший дубль.