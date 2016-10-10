Джанлуджи Буффон: Мы делаем ошибки, из-за чего легкие матчи превращаются в сложные
Голкипер сборной
Италии Джанлуиджи Буффон прокомментировал матч отборочного турнира чемпионата
мира 2018 года с Македонией (3:2) на стадионе «Филипп II» в Скопье.
«Игра получилась очень странной. Мы повели в счете, но не смогли контролировать ситуацию, позволяя сопернику создавать голевые моменты, чего обычно с нами не происходит.
Кроме счета можно отметить то, что мы всегда играем с душой и сердцем, что порой выливается в результат, который мы даже не заслуживаем.
Вентура старается помочь нам, объясняя свое видение футбола. Иногда мы делаем ошибки, и это приводит к тому, что матчи, которые кажутся легкими на бумаге, получаются сложными.
Теперь у нас семь очков после трех матчей. С этим результатом будем двигаться дальше», – приводит Football Italia слова Буффона.
Напомним, первый тайм Италия выиграла со счетом 1:0, но после перерыва пропустила два гола за две минуты. Победу гостям принес форвард Чиро Иммобиле, оформивший дубль.
Матч
Македония - Италия - 2:3 (0:1)
Голы
Белотти 24 (0:1). Несторовски 57 (1:1). Хасани 59 (2:1). Иммобиле 75 (2:2). Иммобиле 90 (2:3).
Состав
Македония: Богатинов, Шиков, Алиоски, Ристевски, Ристовски, Мойсов, Жута (Ибраими Б., 46), Спировски, Несторовски (Петровик, 68), Пандев, Хасани (Трайчевски, 83)
Италия: Буффон, Романьоли, Де Шильо, Бонуччи, Бардзальи, Верратти, Бернардески (Сансоне, 64), Кандрева, Бонавентура (Пароло, 64), Белотти (Эдер, 84), Иммобиле
Предупреждения:
Алиоски, 40; Спировски, 53; Ибраими Б., 67; Петровик, 90 - Пароло, 70
Судья:
Данни Маккели (Голландия)
Место и дата
09 октября 21:45, Филипп Второй, Онлайн-трансляция