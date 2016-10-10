Михаил Мамиашвили: Емельяненко и Кадыров должны пожать друг другу руки

Глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили не считает нужным приобщение детей до 16 лет к смешанным единоборствам.

- Если это зарегистрированный вид спорта, тогда какие вопросы? Проводятся соревнования и по детям, и по инвалидам, и по ветеранам. Но оказывается, что даже те, кто этот вид спорта продвигают, выступают с позицией, это я уже в прессе читаю, о том, что до 16 лет детям вообще нельзя не только заниматься, но и смотреть! Я понять не могу, что это за спорт, который нельзя показывать детям. Наоборот, спорт развивают, чтобы детей привлекать. Когда спросили у одного товарища, если до 12 лет нельзя на ринге им драться, то чем им заниматься. Он ответил: « борьбой». Ну и занимайтесь борьбой, боксом!, - заявил Мамиашвили.

Также функционер прокомментировал конфликтную ситуацию, которая сложилась после высказываний Федора Емельяненко об участии детей в турнире по смешанным единоборствам, который проводился в Грозном.

- Я думаю, что мы все нормальные, влюбленные в спорт люди. Я не вижу вещей, которые могли бы дать повод не здороваться в перспективе. Я думаю, что все будет нормально. Должно закончиться все тем, что люди должны пожать друг другу руки, - сказал Мамиашвили.

Напомним, 4 октября в Грозном состоялся турнир по ММА, приуроченный ко дню рождению главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. В боях, которые транслировал телеканал «Матч. Боец», принимали участие и три сына Кадырова. Емельяненко раскритиковал организаторов турнира, сказав, что бои с участием детей противоречат правилам данного вида спорта.

