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Василий Карасев: Сын в «Зените» – новичок, а потому спрос будет жесткий

Антон Липкин
Антон Липкин
Источник:  «Известия»Комментарии

Главный тренер «Зенита» Василий Карасев рассказал, каким будет отношение к сыну Сергею, который с этого сезона стал игроком питерской команды.

«Думаю, Сергей и сам понимает, что все, что было в НБА, осталось в прошлом и ему нужно заново доказывать, что он достоин этого места и своего игрового времени. Плюс он новичок по сравнению с теми же Тимма и Тулсоном, а потому спрос будет довольно-таки жесткий», – сказал Карасев-старший в интервью «Известиям».

Напомним, 22-летний Карасев вернулся в Россию после трех лет в НБА, где он выступал в «Кливленде» и «Бруклине». В общей сложности он провел в лиге 95 матчей, в среднем набирая три очка за игру.

Добавим, что Карасев-младший играл под руководством отца в «Триумфе».

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