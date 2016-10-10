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Карло Анчелотти: Очень легко тренировать «Баварию» после Гвардиолы

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  Goal.comКомментарии

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти отметил работу своего предшественника на этом посту Хосепа Гвардиолы.

-  Работать с командой легко, потому что «Бавария» обладает большим количеством футбольных знаний и фантастическим классом. Думаю, они нарастили свое мастерство с Гвардиолой.

Я обнаружил, что игроки находятся в очень хорошей форме и обладают большим багажом знаний.

Был заложен прекрасный фундамент, поэтому я не хотел многое менять. У каждого тренера есть свое видение футбола, так что я пытался воплотить в жизнь свою идею, не совершая при этом революцию.

Знаю, что команда выступает хорошо, потому что за три прошедших сезона игроки очень многому научились, - рассказал Анчелотти.

«Бавария» после шести туров возглавляет турнирную таблицу бундеслиги, опережая «Герту» на три очка.

В то же время, подопечные Карло Анчелотти в последних двух матчах уступили мадридскому «Атлетико» (0:1) в Лиге чемпионов и сыграли вничью с «Кельном» в национальном первенстве (1:1).

Хосеп Гвардиола минувшим летом возглавил «Манчестер Сити».

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