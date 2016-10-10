Агуэро получил травму и может не сыграть с Парагваем

Нападающий сборной Аргентины и «Манчестер Сити» Серхио Агуэро получил травму во время тренировки в национальной команде.

Как сообщает Marca, футболист повредил икроножную мышцу левой ноги. Теперь его участие в матча с Парагваем в рамках отбора к чемпионату мира 2018 года под вопросом. Заменить Агуэро в сборной может полузащитник «Атлетико» Николас Гайтан.

Агуэро выступает за сборную Аргентины с 2006 года, сыграв за это время 81 матч и забив 35 голов.