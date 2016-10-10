Руслан Пименов: Мы уже привыкли к такой сборной России. Команда просто не умеет обороняться

Бывший нападающий сборной России Руслан Пименов подверг критике игру подопечных Станислава Черчесова в матче с Коста-Рикой.

- Мы уже привыкли к такой сборной России, но есть и положительные моменты. Команда боролась до самого конца и показала свой характер, с таким настроем не стыдно проигрывать. Хочу отметить Самедова, Ерохина и Артема Дзюбу, который сделал дубль.

Кроме Артема Дзюбы в нападении мы увидели вариант с Полозом и Ерохиным. У нас еще есть Федор Смолов и Александр Кокорин, поэтому за линию атаки голова не так болит, как за защиту. Командно-оборонительных действий у сборной России вообще нет. К сожалению, пока нет даже мыслей, как это исправить. Я не говорю про персональные ошибки кого-то из защитников. Все начинается с того же Артема Дзюбы. Сборная России просто не умеет обороняться, - заявил Пименов.

Напомним, товарищеский матч Россия - Коста-Рика состоялся 9 октября на новом домашнем стадионе «Краснодара». Дублем в составе россиян отметился форвард «Зенита» Артем Дзюба.

Это был третий по счету матч сборной России по руководством Станислава Черчесова.