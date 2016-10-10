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Руслан Пименов: Мы уже привыкли к такой сборной России. Команда просто не умеет обороняться

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  Чемпионат.comКомментарии

Бывший нападающий сборной России Руслан Пименов подверг критике игру подопечных Станислава Черчесова в матче с Коста-Рикой. 

- Мы уже привыкли к такой сборной России, но есть и положительные моменты. Команда боролась до самого конца и показала свой характер, с таким настроем не стыдно проигрывать. Хочу отметить Самедова, Ерохина и Артема Дзюбу, который сделал дубль.

Кроме Артема Дзюбы в нападении мы увидели вариант с Полозом и Ерохиным. У нас еще есть Федор Смолов и Александр Кокорин, поэтому за линию атаки голова не так болит, как за защиту. Командно-оборонительных действий у сборной России вообще нет. К сожалению, пока нет даже мыслей, как это исправить. Я не говорю про персональные ошибки кого-то из защитников. Все начинается с того же Артема Дзюбы. Сборная России просто не умеет обороняться, - заявил Пименов.

Напомним, товарищеский матч Россия - Коста-Рика состоялся 9 октября на новом домашнем стадионе «Краснодара». Дублем в составе россиян отметился форвард «Зенита» Артем Дзюба.

Это был третий по счету матч сборной России по руководством Станислава Черчесова.

Матч

Россия - Коста-Рика - 3:4 (1:3)

Голы

Азофейфа 23 (0:1). Руис Б. 29 (0:2). Самедов 31 (1:2). Березуцкий 45 (1:3 - автогол). Дзюба 48 (2:3). Дзюба 61 (3:3). Кэмпбелл 90 (3:4 - пен.).

Состав

Россия: Джанаев, Смольников, Петров, Березуцкий, Кутепов, Газинский, Самедов (Оздоев, 88), Ерохин (Жирков, 82), Зобнин, Шатов (Полоз, 56), Дзюба (Канунников, 89)

Коста-Рика: Навас, Сальватьерра, Матаррита (Овьедо, 74), Гонсалес, Кальво, Акоста (Уастон, 69), Венегас, Борхес (Гузман, 78), Азофейфа (Техеда, 65), Уренья (Уоллес, 69), Руис Б. (Кэмпбелл, 70)

Предупреждения:

Смольников, 85 - Венегас, 45; Кэмпбелл, 77

Судья:

Равшан Ирматов (Узбекистан)

Место и дата

09 октября 16:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция

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