«Трактор» подписал Веске

Форвард Райан Веске подписал контракт с «Трактором». Контракт 34-летнего американца с челябинским клубом рассчитан до конца нынешнего сезона.

«Трактор» стал четвертым клубом КХЛ для Веске. Ранее он выступал за «Торпедо» (2010-2012), «Медвешчак» (2013-2014) и минское «Динамо» (2014-2016).

В общей сложности он провел в КХЛ 236 матчей и набрал 176 (81+95) очков при показателе полезности «–18» и 96 минутах штрафа.

В сентябре он подписал просмотровый контракт с «Эдмонтоном», но не прошел в состав «нефтяников».

В 2008-2010 годах он провел 19 матчей в НХЛ за «Сан-Хосе» и набрал 5 (3+2) очков.