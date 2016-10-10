Комбаров и Зуев вернулись в общую группу «Спартака»
Защитник Дмитрий Комбаров и полузащитник Александр Зуев провели сегодняшнюю тренировку в общей группе «Спартака», сообщает официальный сайт клуба.
У Комбарова был микронадрыв мышц задней поверхности бедра, а Зуев получил травму голеностопа в кубковом матче в Хабаровске.
С основным составом также трудились игроки «Спартака-2»: защитник Денис Кутин, полузащитник Артём Тимофеев и нападающий Денис Давыдов.
Утром спартаковцы выполнили разминку. Затем в программе тренировки под руководством Массимо Карреры были различные упражнения на технику и тактику. В общей сложности занятие продлилось около полутора часов. 15 октября «Спартак» проведет матч 10 тура РФПЛ с «Ростовом».
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