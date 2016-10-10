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Шестеркин, Кинрэйд и Глинкин признаны лучшими игроками недели в КХЛ

Антон Липкин
Антон Липкин
Источник:  КХЛКомментарии

КХЛ определила лучших игроков седьмой недели регулярного чемпионата.

Лучшим голкипером признан Игорь Шестеркин. 20-летний российский вратарь СКА не пропустил ни одной шайбы в трех матчах. Его сухая серия составляет 246 минут 15 секунд.

Лучшим защитником назван Джеффри Кинрэйд. 31-летний игрок обороны «Нефтехимика» набрал 4 (3+1) очка в трех гостевых матчах при показателе полезности «+3». На счету канадца также семь бросков по воротам.

Лучшим форвардом выбран Антон Глинкин. 27-летний форвард «Ак Барса» набрал 6 (3+3) очков в трех гостевых матчах и помог команде одержать три победы. Показатель полезности Глинкина составил «+4».

Лучшим новичком стал защитник «Торпедо» Дмитрий Шуленин. Ни один из трех матчей на неделе 20-летний игрок обороны не завершил с отрицательным показателем полезности. Шайба Шуленина в ворота «Амура» стала решающей. В среднем защитник проводил на льду 12 минут 4 секунды.

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