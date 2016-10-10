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Финалы «Золотой серии» и «Время танков» собрали около 12 тысяч игроков за два дня

Дмитрий Галкин
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Непрофессиональные и профессиональные киберспортивные финалы «Время танков» и «Золотая серия» прошли 8 и 9 октября в Казани в «Татнефть-арене». За два дня мероприятия посетили более 11 000 участников.

В суперфинале серии «Время танков» 8 октября участвовало четыре команды, которые прошли сложнейшие отборочные среди более 200 команд. Команда из Казани (KBY#1) заняла первое место, команды из Челябинска («Полный расколбас»), Саратова («Золотое фуфло) и Перми («Мадагаскар») – второе-четвертое соответственно. Общий призовой фонд команд составил 10 000 долларов.

В зоне личного зачета за день «танкисты» сыграли более 1 600 раз. Победителем стал Руслан Родионов из Казани. Он набрал 2 626 опыта на танке AMX 13 90, уничтожив 8 вражеских танков за бой (из 15). В качестве приза Руслан получил квадроцикл.

В финале первого сезона «Золотой серии» WGL 9 октября сражались профессиональные киберспортивные команды: Hellraisers, Brain Storm, Natus Vincere и Not So Serious. Первое место в финале заняла команда Natus Vincere, выиграв у Hellraisers со счетом 7:6. Команды получили 50 000 USD и 25 000 USD на команду соответственно. Общий призовой фонд финала составил 100 000 долларов. По зрелищности финал не уступал Гранд Финалу, ведь это был второй финал сезона, который закончился таймбрейком (дополнительным матчем). За сражениями профессионалов на Youtube и Twitch наблюдали более 61 тысячи человек. 

В личном зачете победил Павел Красильников из города Казань. Он набрал 3 022 опыта на танке WZ-131, уничтожив 7 вражеских танков за бой. Всего в зоне личного зачета за день участники сыграли более 1 400 раз. Призами в личном зачете стали макси-скутер, дорожный мотоцикл, монитор и компьютерная периферия.

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