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Луис Ортис сразится с Маликом Скоттом

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  FightnewsКомментарии

Временный чемпион мира по версии WBA в тяжелом весе 37-летний кубинец Луис Ортис по прозвищу «Кинг Конг» проведет свой следующий поединок 12 ноября.

В Монако Ортис проведет 12-раундовый бой с с американцем Маликом Скоттом. Ранее предполагалось, что кубинец осенью будет боксировать с известным камерунцем Карлосом Такамом, однако тот отказался от поединка. В послужном списке Скотта - 38 побед, 2 поражения и 1 ничья.

На прошлой неделе Луис Ортис подписал контракт с британским промоутером Эдди Хирном. Ранее он разорвал контракт с компанией Golden Boy Promotions.

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