Луис Ортис сразится с Маликом Скоттом

Временный чемпион мира по версии WBA в тяжелом весе 37-летний кубинец Луис Ортис по прозвищу «Кинг Конг» проведет свой следующий поединок 12 ноября.

В Монако Ортис проведет 12-раундовый бой с с американцем Маликом Скоттом. Ранее предполагалось, что кубинец осенью будет боксировать с известным камерунцем Карлосом Такамом, однако тот отказался от поединка. В послужном списке Скотта - 38 побед, 2 поражения и 1 ничья.



На прошлой неделе Луис Ортис подписал контракт с британским промоутером Эдди Хирном. Ранее он разорвал контракт с компанией Golden Boy Promotions.

