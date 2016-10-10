Манджукич может подписать контракт с китайским клубом

30-летний хорватский форвард Марио Манджукич может перейти из «Ювентуса» в китайский клуб «Шанхай Шеньхуа».

По информации La Stampa, китайцы предлагают нападающему 4-летний контракт с годовым окладом в 8 миллионов евро.

Манджукич защищает цвета «Ювентуса» с 2015 года. Ранее он играл за мадридский «Атлетико» и «Баварию», в составе которой выиграл Лигу чемпионов-2012/13, отметившись голом в финальном матче против дортмундской «Боруссии».

В текущем сезоне Марио Манджукич провел 6 матчей в итальянской серии А.

