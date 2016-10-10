Интерпол озабочен увеличением количества договорных матчей в мировом спорте

Эксперт Интерпола Тина Хойжао Ю на форуме «Россия - спортивная держава» выразила обеспокоенность ростом количества договорных исходов спортивных событий.

- Договорные матчи - ощутимая проблема, потому что они позволяют получать незаконные спортивное преимущество и заработок. Почему становится договорных матчей все больше и больше? Проблема в глобализации спорта и глобализации тотализаторов. Ожидается, что активность букмекеров вырастет на треть в ближайшие три года.

За договорными матчами всегда стоит организованная преступность, при этом сложно находить и преследовать по закону людей, которые стоят за этим. Им помогает отсутствие нормальной нормативно-правовой базы: у полицейских служб ограничены возможности.

Это проще, чем торговать наркотиками. И безопаснее. Риск очень низкий - попавшийся драгдилер рискует длительным тюремным заключением и возможной гибелью в местах лишения свободы, тогда как организатор договорного матча, даже если его вина будет доказана, обойдётся штрафом или двумя годами лишения свободы.

В 2015 году 53 государства заявили о договорных матчах на своих территориях. В основном информация идёт через СМИ, что может говорить о том, что в реальности договорные матчи происходили в гораздо большем количестве стран, - цитирует Хойжао Ю агентство «Интерфакс».

Отметим, что с 2011 года в Интерполе работает рабочая группа по борьбе с договорными матчами, в которую входят 75 стран, включая Россию.

Дискуссионная сессия «Противодействие глобальным угрозам. Борьба с договорными матчами: ставка на честный спорт» включена в программу первого дня Международного спортивного форума «Россия - спортивная держава».

















