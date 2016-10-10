РФС подтвердил назначение Николаева и.о. руководителя Департамента судейства и инспектирования РФС

Российский футбольный союз на своем официальном сайте сообщил, что исполняющим обязанности руководителя Департамента судейства и инспектирования РФС назначен Алексей Николаев.

Валентин Иванов был официально представлен в качестве руководителя департамента судейства и инспектирования РФС 30 декабря 2013 года, сменив на этом посту Роберто Розетти. При Иванове РФС сумел вернуть представительство своих судей на главных футбольных турнирах. 6 октября Иванов подал заявление об уходе с должности главы департамента судейства и инспектирования, которое было удовлетворено руководством организации. В тот же день министр спорта Российской Федерации Виталий Мутко назначил Алексея Николаева исполняющим обязанности главы департамента судейства и инспектирования РФС.

Как сообщили сегодня «Известия», Иванов в скором времени вернется на должность инструктора ФИФА.