«Динамо» обменяло Авцина в «Северсталь»
Форвард «Динамо» Александр
Авцин в результате обмена продолжит карьеру в «Северстали».
За переход 25-летнего нападающего «Динамо» получило денежную компенсацию.
За два сезона в «Динамо» Авцин провел 18 матчей в КХЛ и набрал 2 (1+1) очка при показателе полезности «–2» и четырех минутах штрафа.
В нынешнем сезоне форвард выступал за фарм-клуб бело-голубых «Динамо» (Балашиха) и набрал 8 (3+5) очков в десяти матчах регулярного чемпионата ВХЛ.
Напомним, Авцин является воспитанником «Динамо», а в 2010-2013 годах играл в АХЛ за фарм-клуб «Монреаля» «Гамильтон».
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