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«Динамо» обменяло Авцина в «Северсталь»

Антон Липкин
Антон Липкин
Источник:  ХК «Динамо» (Москва)Комментарии

Форвард «Динамо» Александр Авцин в результате обмена продолжит карьеру в «Северстали».

За переход 25-летнего нападающего «Динамо» получило денежную компенсацию.

За два сезона в «Динамо» Авцин провел 18 матчей в КХЛ и набрал 2 (1+1) очка при показателе полезности «–2» и четырех минутах штрафа.

В нынешнем сезоне форвард выступал за фарм-клуб бело-голубых «Динамо» (Балашиха) и набрал 8 (3+5) очков в десяти матчах регулярного чемпионата ВХЛ.

Напомним, Авцин является воспитанником «Динамо», а в 2010-2013 годах играл в АХЛ за фарм-клуб «Монреаля» «Гамильтон».

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