Алексей Ярушкин: Всегда хочется стать главным тренером

Исполняющий обязанности главного тренера ХК «Спартак» Алексей Ярушкин прокомментировал свое назначение на пост наставника красно-белых.

- Вчера поступило предложение, были в поездке с «Химиком». Конечно, знаю, в чем проблемы команды. Не хочется выносить на обсуждение, мы все же коллеги с тренерами, делаем одно общее дело. Всегда хочется стать главным тренером, если позвали, то надо делать свою работу хорошо, а дальше (генеральный менеджер клуба) Алексей Юрьевич Жамнов сделает выбор», - цитирует Ярушкина «Р-Спорт».

Напомним, что сегодня руководство «Спартака» отправило в отставку Германа Титова. Ярушкин несколько лет назад возглавлял «Витязь», а в прошлом сезоне входил в тренерский штаб СКА.