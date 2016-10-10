Ребров призвал болельщиков поддержать «Спартак» в матче с «Ростовом»

Вратарь «Спартака» Артем Ребров призвал болельщиков прийти на матч 10-го тура РФПЛ с «Ростовом» и поддержать команду.

- Дорогие болельщики! 15 октября нам предстоит непростая игра с «Ростовом». Приглашаем и ждем вас на стадионе «Открытие Арена», нам очень нужна ваша поддержка. До встречи на стадионе, - цитирует Реброва клубное телевидение.

Напомним, что матч «Спартак» - «Ростов» состоится 15 октября. После девяти туров красно-белые лидируют в чемпионате России, «Ростов» занимает четвертое место. Команды разделяют три очка.



