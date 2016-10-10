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Руни не выйдет в стартовом составе сборной Англии на матч со словенцами

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  Sky SportsКомментарии

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Англии Гарет Саутгейт не включит в стартовый состав на матч квалификации ЧМ-2018 с командой Словении капитана команды Уэйна Руни.

Об этом сообщает Sky Sports.

Уэйн Руни отыграл все 90 минут в последней игре англичан с Мальтой (2:0). Недавно сообщалось о том, что он, как и сам Саутгейт, подозревается в уклонении от уплаты налогов.

Напомним, главный тренер сборной Англии Сэм Эллардайс подал в отставку на фоне коррупционного скандала.

Матч Словения - Англия состоится 11 октября в Любляне. 

Матч

Словения - Англия

Место и дата

11 октября 21:45, , Текстовая трансляция


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