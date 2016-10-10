Руни не выйдет в стартовом составе сборной Англии на матч со словенцами
Исполняющий обязанности главного тренера сборной Англии Гарет Саутгейт не включит в стартовый состав на матч квалификации ЧМ-2018 с командой Словении капитана команды Уэйна Руни.
Об этом сообщает Sky Sports.
Уэйн Руни отыграл все 90 минут в последней игре англичан с Мальтой (2:0). Недавно сообщалось о том, что он, как и сам Саутгейт, подозревается в уклонении от уплаты налогов.
Напомним, главный тренер сборной Англии Сэм Эллардайс подал в отставку на фоне коррупционного скандала.
Матч Словения - Англия состоится 11 октября в Любляне.
Матч
Место и дата
11 октября 21:45, , Текстовая трансляция
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