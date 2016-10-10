На eSPORTconf Russia 2016 выступит директор фестиваля «Стримфест»

На конференции eSPORTconf Russia 2016 выступит Михаил Лисецкий (Lisetskiy Production), широко известный как автор и ведущий телепередачи «Игропром» на канале «Москва 24», а также директор фестиваля «Стримфест».



Тема выступления спикера: «Медиабизнес на территории прогейминга. Как воспитать киберспортивного болельщика и заработать на нем?». «Приходя в киберспорт, медиакомпании сталкиваются с непростой задачей: им важно «оторвать» киберспортивного болельщика от игры и связанных с ней монетизаций. Не давать ему уходить в игру, а зарабатывать на нем именно как на зрителе», – так характеризует актуальную проблему спикер.



Михаил Лисецкий подробно расскажет о конфликте интересов, назревшем между игровым и медиабизнесом, а также очертит пути его разрешения. Будут рассмотрены причины и последствия нацеленности медиакомпаний на превращение активных геймеров в киберспортивных болельщиков.



Конференция eSPORTconf Russia 2016 пройдет 1 декабря в Москве. На ней будут раскрыты актуальные вопросы по инвестированию в киберспорт и внедрению российского бизнеса на мировой киберспортивный рынок.