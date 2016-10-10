Новая кровля «Лужников» не будет мешать росту натурального газона

Строители завершили работы по замене кровли стадиона «Лужники». Новое ударопрочное 30-миллиметровое покрытие кровли пропускает солнечный свет, сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарев.

«Работы начались в мае 2016 года. Для кровли использовали поликарбонат. Модульная структура этого материала обладает превосходной несущей способностью, ударопрочностью и термическим сопротивлением. Новое покрытие кровли на стадионе «Лужники» пропускает солнечный свет и не будет препятствовать росту натурального газона», – приводит слова Бочкарева официальный сайт Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

Напомним, после реконструкции вместимость «Лужников» увеличится с 78 до 81 тысячи зрителей. Завершить работы планируется с опережением графика – к концу 2016 года.

«Лужники» примут матч открытия, а также полуфинал и финал чемпионата мира 2018 года.