Завершены строительные работы по замене кровли «Лужников»

Руководитель департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарев подтвердил завершение работ по замене кровли столичного стадиона «Лужники».

- Работы начались в мае 2016 года. Для кровли использовали поликарбонат. Модульная структура этого материала обладает превосходной несущей способностью, ударопрочностью и термическим сопротивлением.

Новое покрытие кровли на стадионе «Лужники» пропускает солнечный свет и не будет препятствовать росту натурального газона, – рассказал Бочкарев.

После реконструкции количество мест на трибунах стадиона увеличится с 78 до 81 тысяч. Кроме того, в «Лужниках» появится единый центр управления с удобным визуальным обзором, а также два больших видеоэкрана для просмотра игр.

На поле «Лужников» пройдут матч открытия и финал чемпионат мира по футболу 2018 года.

