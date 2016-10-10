Вячеслав Колосков: Валентин Иванов находится на хорошем счету в ФИФА

Бывший вице-президент ФИФА и почетный президент РФС Вячеслав Колосков рассказал, насколько реально возвращение Валентина Иванова в ФИФА.

Такой вариант возможен. Иванов в ФИФА находится на хорошем счету. Он - арбитр высшей категории, работал на чемпионате мира (2006 года). У него отличный послужной список, знает английский язык. Так что, мы были бы все рады и приветствовали решение ФИФА о его включении в судейский комитет федерации. Для российского судейского корпуса это было бы действительно здорово, - цитирует Колоскова «Спорт день за днем».

Как сообщили сегодня «Известия», Иванов в скором времени вернется на должность инструктора ФИФА. Помимо этого бывший арбитр может стать заместителем председателя судейского комитета ФИФА.