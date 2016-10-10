Фалькао вернулся в общую группу «Монако»
Колумбийский нападающий «Монако» Радамель Фалькао оправился от травмы и вернулся к тренировкам в общей группе команды.
Фалькао получил травму 21 сентября в матче 6-го тура чемпионата Франции с «Ниццей» (0:4) после столкновения с вратарем соперников.
EN DIRECT sur #Periscope : @falcao de retour avec le groupe ! https://t.co/j94nHg8STG— AS MONACO 🇲🇨 (@AS_Monaco) 10 октября 2016 г.
Напомним, 18 октября «Монако» на выезде сыграет с ЦСКА в матче 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов.
«Монако» возглавляет турнирную таблицу группы Е (4 очка), а подопечные Леонида Слуцкого ее замыкают (1 очко).
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