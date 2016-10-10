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Фалькао вернулся в общую группу «Монако»

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  ФК «Монако»Комментарии

Колумбийский нападающий «Монако» Радамель Фалькао оправился от травмы и вернулся к тренировкам в общей группе команды.

Фалькао получил травму 21 сентября в матче 6-го тура чемпионата Франции с «Ниццей» (0:4) после столкновения с вратарем соперников.

Напомним, 18 октября «Монако» на выезде сыграет с ЦСКА в матче 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Монако» возглавляет турнирную таблицу группы Е (4 очка), а подопечные Леонида Слуцкого ее замыкают (1 очко).




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