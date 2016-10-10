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Алексей Николаев: Буду руководить департаментом судейства и инспектирования до конца года

Артем Локалов
Артем Локалов
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Алексей Николаев, назначенный сегодня и.о. руководителя департамента судейства и инспектирования вместо ушедшего в отставку на прошлой неделе Валентина Иванова, заявил, что будет руководить судейским корпусом до конца года.

- Не могу себя чувствовать начальником, потому что и в душе, и по сути остаюсь действующим арбитром. Начальником никогда не был. Но в сложившейся ситуации принято такое решение. Исполнять обязанности руководителя буду до конца календарного года. И речи о завершении судейской карьеры тоже не было. Пока поменялась должность – вместо заместителя руководителя в исполняющего обязанности, - сказал Алексей Николаев корреспонденту «Советского спорта».

Полная версия интервью с Алексеем Николаевым – в ближайшее время на Sovsport.ru

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