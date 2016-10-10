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Борис Игнатьев: Если бы Джанаев отбивал еще и удары Березуцкого, носили бы его на руках

Елена Корсунская
Источник:  «Спорт день за днем»Комментарии

Экс-тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал игру вратаря Сослана Джанаева в товарищеском матче с Коста-Рикой (3:4). 

- Ростовчанин несколько раз выручил команду. А в тех мячах, что он пропустил, вряд ли бы спас другой вратарь. Разве что при первом голе Сослан мог выручить. В остальном Джанаев действовал неплохо. Отбить пенальти, отразить удар Василия Березуцкого по своим воротам, и спасти после дальнего удара Брайана Руиса было крайне сложно. Если бы Джанаев еще и эти мячи брал, носили бы его на руках, - цитирует Игнатьева «Спорт день за днем».

Напомним, футболисты сборной России в товарищеском матче, прошедшем на новом стадионе в Краснодаре, уступили команде Коста-Рики – 3:4.

Сборная России проведет следующий матч 10 ноября. Российские футболисты встретятся на выезде со сборной Катара.

Матч

Россия - Коста-Рика - 3:4 (1:3)

Голы

Азофейфа 23 (0:1). Руис Б. 29 (0:2). Самедов 31 (1:2). Березуцкий 45 (1:3 - автогол). Дзюба 48 (2:3). Дзюба 61 (3:3). Кэмпбелл 90 (3:4 - пен.).

Состав

Россия: Джанаев, Смольников, Петров, Березуцкий, Кутепов, Газинский, Самедов (Оздоев, 88), Ерохин (Жирков, 82), Зобнин, Шатов (Полоз, 56), Дзюба (Канунников, 89)

Коста-Рика: Навас, Сальватьерра, Матаррита (Овьедо, 74), Гонсалес, Кальво, Акоста (Уастон, 69), Венегас, Борхес (Гузман, 78), Азофейфа (Техеда, 65), Уренья (Уоллес, 69), Руис Б. (Кэмпбелл, 70)

Предупреждения:

Смольников, 85 - Венегас, 45; Кэмпбелл, 77

Судья:

Равшан Ирматов (Узбекистан)

Место и дата

09 октября 16:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция


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