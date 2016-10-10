Борис Игнатьев: Если бы Джанаев отбивал еще и удары Березуцкого, носили бы его на руках

Экс-тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал игру вратаря Сослана Джанаева в товарищеском матче с Коста-Рикой (3:4).

- Ростовчанин несколько раз выручил команду. А в тех мячах, что он пропустил, вряд ли бы спас другой вратарь. Разве что при первом голе Сослан мог выручить. В остальном Джанаев действовал неплохо. Отбить пенальти, отразить удар Василия Березуцкого по своим воротам, и спасти после дальнего удара Брайана Руиса было крайне сложно. Если бы Джанаев еще и эти мячи брал, носили бы его на руках, - цитирует Игнатьева «Спорт день за днем».

Напомним, футболисты сборной России в товарищеском матче, прошедшем на новом стадионе в Краснодаре, уступили команде Коста-Рики – 3:4.

Сборная России проведет следующий матч 10 ноября. Российские футболисты встретятся на выезде со сборной Катара.