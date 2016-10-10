Тренер вратарей «Терека» назвал собакой Сергея Овчинникова

Тренер вратарей грозненского «Терека» Рамзан Цуцулаев подверг критике старшего тренера ЦСКА Сергея Овчинникова за его слова о боях без правил с участием детей главы Чеченской республики Рамзана Кадырова.

- Хотелось бы знать, с чего ради Овчинников взялся за комментарии, не имеющие отношения к его профессиональной деятельности, и тем более не владея полной достоверной ситуацией. Я, в отличие от Овчинникова, живу в этой республике и вижу своими глазами, сколько полезного делается в Чечне для развития спорта. И поэтому, несомненно, я на стороне нашего бойцовского клуба. Футбольному тренеру не стоило подливать масла в огонь в известном вопросе о бойцовском вечере. А если Овчинникова мучает вопрос - кто в этом случае моська, а кто слон,- я, как коллега, готов оказать посильную помощь и подтвердить, что его вариант - собака, - цитирует Цуцулаева официальный сайт «Терека».

Напомним, 7 октября Овчинников в эфире радио «Спорт FM» заявил, что он на стороне президента Союза ММА России Федора Емельяненко, а конфликт между ним и чеченскими бойцами — «то же самое, как моська лает на слона».

Ранее Федор Емельяненко подверг критике организацию детских показательных боев на турнире в Грозном, посвященном дню рождения Рамзана Кадырова.

