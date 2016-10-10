В Сандвикене будут работать шесть российских арбитров и один супервайзер
Судейский Комитет Международной федерации бенди (FIB) утвердил список судей для обслуживания Кубка мира, самого престижного международного клубного турнира, сообщает официальный сайт ФХМР.
К обслуживанию
матчей Кубка
мира-2016 будут
привлечены
7 представителей
России: в качестве
технического
делегата
(супервайзера)
— опытнейший
Роман Попиков
(Балашиха), главных
арбитров —
Никита Юкляевских
(Санкт-Петербург
Напомним, 43-й розыгрыш Кубка мира состоится с 13 по 16 октября в шведском Сандвикене.
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