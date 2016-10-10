Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagram
Хоккей  Металлург1 : 0Автомобилист
Хоккей  Локомотив- : -Слован
Футбол  Голландия- : -Франция
Хоккей  СКА- : -Динамо Минск
Хоккей  Динамо Москва- : -Медвешчак
Футбол  Швеция- : -Болгария
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

В Сандвикене будут работать шесть российских арбитров и один супервайзер

Игорь Зетилов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
В Сандвикене будут работать шесть российских арбитров и один супервайзер

Судейский Комитет Международной федерации бенди (FIB) утвердил список судей для обслуживания Кубка мира, самого престижного международного клубного турнира, сообщает официальный сайт ФХМР.

К обслуживанию матчей Кубка мира-2016 будут привлечены 7 представителей России: в качестве технического делегата (супервайзера) — опытнейший Роман Попиков (Балашиха), главных арбитров — Никита Юкляевских (Санкт-Петербург) и Александр Коробков (Тольятти), помощников — Дмитрий Масляев (Н.Новгород), Сергей Бескончин (Кемерово), Дмитрий Аникин и Игорь Дердюк (оба — Казань).

Напомним, 43-й розыгрыш Кубка мира состоится с 13 по 16 октября в шведском Сандвикене.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...

Cпецпредложение