15 иркутян поддержат любимый клуб

Болельщики «Байкал-Энергии» поедут на Кубок мира, который стартует 13 октября, сообщает портал «Вести-Иркутск».

— Вот именно русский хоккей и бенди. Там же все вместе, там же форум. Это даже не чемпионат мира, когда сборные играют, это же клубный турнир — это ещё интереснее. 16 команд. Очень интересно. Правда, нон-стоп за четыре дня. Но всё равно интересно, — говорит болельщик ХК «Байкал-Энергия» Яков Воронов.

Большая часть поездки, естественно, за счёт болельщиков. Однако от клуба есть и бонусы. Ряд экскурсий, жилеты для фанатов и билеты на все матчи

— Приложим все усилия, чтобы выйти из группы и продолжить борьбу. Четвертьфинал, полуфинал. Это игра.

— А болельщики помогут в этом…

— Ну да, конечно, помогут. Мы же договорились, что будем поддерживать. Сядем все в одном месте. Будем красивыми и нарядными. И будем поддерживать нашу команду, — говорит директор ХК «Байкал-Энергия» Василий Донских.

Тем временем сама команда уже в Швеции. После акклиматизации и тренировок начались товарищеские матчи. Первым соперником стал «Сириус». Хорошая, добротная команда. Но главное — играющая в шведском стиле. Ведя в счёте почти весь матч бело-синие на добавленной минуте пропустили гол. Поэтому пока лишь ничья — 4:4.

— Это хороший урок. Потому что всегда когда играешь со шведскими командами — это польза, сразу видны ошибки. Ведь когда мы вращаемся только в нашем чемпионате, у нас свой стиль, здесь же совсем другое. Я думаю мы разберемся перед Кубком мира, все эти наши ошибки, которые сейчас есть. Наладим их и, думаю, всё получится, — говорит старший тренер ХК «Байкал-Энергия» Валерий Грачёв.

Кубок мира пройдёт в Сандвикене с 13 по 16 октября. В группе «В» соперниками иркутян станут финский клуб «Ботния», Хаммарбю из Стокгольма и хозяева льда.