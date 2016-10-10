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В Обухове объявлены «женские» дни

Игорь Зетилов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Комитет по проведению соревнований утвердил сроки и места проведения Первенства России по хоккею с мячом среди девушек 2000−2001 гг.р. и Кубка России по хоккею с мячом среди женских команд 2016 года.

Первенство России среди девушек пройдет с 18 по 26 ноября 2016 года. День приезда — 17 ноября. Место проведения — г. Обухово (Московская область). Заявки на участие принимаются до 01 ноября 2016 года.

Кубок России среди женских команд пройдет с 11 по 18 декабря 2016 года. День приезда — 10 декабря. Место проведения — г. Обухово (Московская область). Заявки на участие принимаются до 15 ноября 2016 года.

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