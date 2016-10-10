Мирча Луческу: Без Халка «Зенит» не зависит от одного игрока
Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу рассказал об
адаптации своей команды к игре без Халка.
- Было сложно поменять
стиль игры «Зенита». Команда привыкла постоянно искать передачами Халка. Я
объяснил ребятам, что можно играть и без него. Моя команда это поняла, и теперь
«Зенит» не зависит от одного игрока, - приводит слова Луческу La Gazzetta dello
Sport.
Напомним, Халк в летнее
трансферное окно перешел в китайский клуб «Шанхай СИПГ» за 55,6 миллионов евро.
За новую команду бразилец сыграл 5 матчей и забил 3 гола.
За сине-бело-голубых
Халк провел 148 матчей и забил 77 голов.
После девяти игр «Зенит»
с 19 очками занимает второе место в РФПЛ, уступая «Спартаку» по количеству
побед.
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