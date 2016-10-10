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Мирча Луческу: Без Халка «Зенит» не зависит от одного игрока

Юрий Якушин
Источник:  Gazzetta dello SportКомментарии

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу рассказал об адаптации своей команды к игре без Халка.

- Было сложно поменять стиль игры «Зенита». Команда привыкла постоянно искать передачами Халка. Я объяснил ребятам, что можно играть и без него. Моя команда это поняла, и теперь «Зенит» не зависит от одного игрока, - приводит слова Луческу La Gazzetta dello Sport.

Напомним, Халк в летнее трансферное окно перешел в китайский клуб «Шанхай СИПГ» за 55,6 миллионов евро. За новую команду бразилец сыграл 5 матчей и забил 3 гола.

За сине-бело-голубых Халк провел 148 матчей и забил 77 голов.

После девяти игр «Зенит» с 19 очками занимает второе место в РФПЛ, уступая «Спартаку» по количеству побед.

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