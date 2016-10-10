Выборы президента федерации борьбы пройдут 12 ноября

Отчетно-выборная конференция Федерации спортивной борьбы России пройдет 12 ноября, сообщили «Советскому спорту» в пресс-службе организации.

- Мы только на днях определились со сроками проведения конференции, поэтому региональные федерации еще не выдвигали кандидатов, - рассказали «Советскому спорту».

Напомним, действующим президентом организации является Михаил Мамиашвили, на отчетно-выборной конференции четыре года назад он был единственным кандидатом.