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Выборы президента федерации борьбы пройдут 12 ноября

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Отчетно-выборная конференция Федерации спортивной борьбы России пройдет 12 ноября, сообщили «Советскому спорту» в пресс-службе организации. 

- Мы только на днях определились со сроками проведения конференции, поэтому региональные федерации еще не выдвигали кандидатов, - рассказали «Советскому спорту».

Напомним, действующим президентом организации является Михаил Мамиашвили, на отчетно-выборной конференции четыре года назад он был единственным кандидатом.

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