Albus Nox Luna сыграет с H2K в четвертьфинале чемпионата мира по League of Legends

По результатам жеребьевки, российский коллектив Albus Nox Luna встретится с командой H2k в четвертьфинале чемпионата мира по League of Legends.



Напомним, что ранее Albus Nox Luna вышла в четвертьфинал турнира после того, как заняла второе место в своей группе.



Также свои четвертьфинальные матчи проведут команды: Samsung Galaxy vs. Cloud9, SKTelecom T1 vs. RNG, ROX Tigers vs. Edward Gaming.



Четвертьфинальные матчи чемпионата мира по League of Legends пройдут с 13 по 17 октября в Чикаго, США.



