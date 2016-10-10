Виталий Мутко: Сборная России движется в верном направлении. Мы доверяем Черчесову

Президент РФС Виталий Мутко не склонен драматизировать поражение сборной России в товарищеском матче с Коста-Рикой (3:4).

- Игра в Краснодаре огорчила результатом, но у нас идет строительство новой команды. В обороне вышли два совсем молодых парня, которые никогда в паре не играли: Петров и Кутепов. Плюс Зобнин действовал в середине поля. То есть мы выпустили на поле экспериментальный состав.

У нас было очень много травмированных. Но в целом мы движемся в верном направлении и полностью доверяем Станиславу Саламовичу Черчесову. Я вижу атмосферу в команде. У ребят есть желание — это самое главное. А умение приходит вместе с тем, как мы тренируемся, - заявил Мутко в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, товарищеский матч Россия - Коста-Рика состоялся 9 октября на новом домашнем стадионе «Краснодара». Дублем в составе россиян отметился форвард «Зенита» Артем Дзюба.

Это был третий по счету матч сборной России по руководством Станислава Черчесова.



