Виталий Мутко: Сборная России движется в верном направлении. Мы доверяем Черчесову
Президент РФС Виталий Мутко не склонен драматизировать поражение сборной России в товарищеском матче с Коста-Рикой (3:4).
- Игра в Краснодаре огорчила результатом, но у нас идет строительство новой команды. В обороне вышли два совсем молодых парня, которые никогда в паре не играли: Петров и Кутепов. Плюс Зобнин действовал в середине поля. То есть мы выпустили на поле экспериментальный состав.
У нас было очень много травмированных. Но в целом мы движемся в верном направлении и полностью доверяем Станиславу Саламовичу Черчесову. Я вижу атмосферу в команде. У ребят есть желание — это самое главное. А умение приходит вместе с тем, как мы тренируемся, - заявил Мутко в эфире телеканала «Матч ТВ».
Напомним, товарищеский матч Россия - Коста-Рика состоялся 9 октября на новом домашнем стадионе «Краснодара». Дублем в составе россиян отметился форвард «Зенита» Артем Дзюба.
Это был третий по счету матч сборной России по руководством Станислава Черчесова.
Матч
Россия - Коста-Рика - 3:4 (1:3)
Голы
Азофейфа 23 (0:1). Руис Б. 29 (0:2). Самедов 31 (1:2). Березуцкий 45 (1:3 - автогол). Дзюба 48 (2:3). Дзюба 61 (3:3). Кэмпбелл 90 (3:4 - пен.).
Состав
Россия: Джанаев, Смольников, Петров, Березуцкий, Кутепов, Газинский, Самедов (Оздоев, 88), Ерохин (Жирков, 82), Зобнин, Шатов (Полоз, 56), Дзюба (Канунников, 89)
Коста-Рика: Навас, Сальватьерра, Матаррита (Овьедо, 74), Гонсалес, Кальво, Акоста (Уастон, 69), Венегас, Борхес (Гузман, 78), Азофейфа (Техеда, 65), Уренья (Уоллес, 69), Руис Б. (Кэмпбелл, 70)
Предупреждения:
Смольников, 85 - Венегас, 45; Кэмпбелл, 77
Судья:
Равшан Ирматов (Узбекистан)
Место и дата
09 октября 16:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция