Агент Дармиана: Маттео может покинуть «Манчестер Юнайтед»

Агент защитника «Манчестера Юнайтед» Маттео Дармиана,Фаустро Пари заявил, что его клиент может сменить клуб из-за отсутствия игровой практики.

«Он играет мало или совсем не играет, и это досадно, потому что он игрок сборной Италии. Если к январю ситуация не изменится, нам придется что-то придумать, так как Маттео рискует потерять свое место в национальной команде», - сказал Пари.

Напомним, в минувшем сезоне защитник сыграл за «красных дьяволов» во всех турнирах 39 матчей, забил один гол и отдал одну голевую передачу. В нынешнем сезоне Дармиан сыграл всгего один матч. Портал Transfermarkt.de оценивает 26-летнего футболиста в 15 миллионов евро, а его контракт с клубом рассчитан до 2019 года.